Костюк: «Wimbledon вернул мне любовь к теннису»
Томлянович: «У Остапенко не было травмы. Она просто хотела выбить меня из колеи»
Австралийская теннисистка раскритиковала чемпионку Roland Garros-2017
21:53
Айла Томлянович / Фото: Getty Images
Австралийская теннисистка Айла Томлянович прокомментировала инцидент с Еленой Остапенко в матче третьего круга Wimbledon.
Томлянович раскритиковала Остапенко за медицинский таймаут в третьем сете:
«Она может говорить, что у нее была травма. Я уверена, что это не так. Весь матч она чувствовала себя хорошо – и вдруг вызвала физиотерапевта? Думаю, причина очевидна: она просто хотела выбить меня из колеи. В довершение всего она обвинила меня в неуважении – это просто смешной поступок. Считаю, это поведение, недостойное победительницы Шлема.
Дети смотрят на нее, видят это. Прошу прощения, но, если у нее была травма, она могла бы лучше повести себя в этой ситуации. То, что сегодня она взяла медицинский перерыв при счете 0:40, когда я собиралась подавать, – это неуважение».
Томлянович обыграла Остапенко в трех партиях. Однако латвийка заявила, что проиграла только из-за травмы, а слова Томлянович – это неуважение.
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