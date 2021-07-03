Томлянович: «У Остапенко не было травмы. Она просто хотела выбить меня из колеи»

Айла Томлянович / Фото: Getty Images

Австралийская теннисистка Айла Томлянович прокомментировала инцидент с Еленой Остапенко в матче третьего круга Wimbledon.

Томлянович раскритиковала Остапенко за медицинский таймаут в третьем сете:

Дети смотрят на нее, видят это. Прошу прощения, но, если у нее была травма, она могла бы лучше повести себя в этой ситуации. То, что сегодня она взяла медицинский перерыв при счете 0:40, когда я собиралась подавать, – это неуважение».