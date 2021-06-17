Тони Надаль назвал причину поражения Циципаса Джоковичу в финале Roland Garros

Тони Надаль / фото - Getty Images

Бывший тренер и дядя третьей ракетки мира Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал финал Roland Garros в мужском разряде. В разговоре с El Pais испанец проанлизировал игру первой ракетки мира Новака Джоковича и грека Стефаноса Циципаса.

Единственное, что могло хоть сколько-то смягчить разочарование по поводу проигрыша Рафаэля в его полуфинальном матче на Ролан Гаррос против Новака Джоковича – это если бы последний потерпел поражение в финале от Стефаноса Циципаса.

Все эти последние две недели Открытого чемпионата Франции я делился этими мыслями со своими детьми. Игроком, который на мой взгляд был наиболее способен обыграть серба на грунте, если бы у него была такая возможность, кроме моего племянника, конечно, был именно Циципас. И большую часть этого финала я питал надежду, что так и произойдет.

Очень упорный первый сет, в котором выиграть мог любой из соперников и который, в итоге, грек взял на тай-брейк, привел к утрате Джоковичем еще одного сета – 6:2, впечатляющий счет в пользу грека.

Это был момент, когда Стефанос, казалось, двигался в правильном направлении и шанс выиграть свой первый титул Большого шлема был близок. Но мы все давным-давно это знаем. Когда перед тобой человек, один из величайших игроков в истории этого вида спорта, пока вы не выиграете последнее очко в матче, никому нельзя расслабляться.

В течение многих лет, когда я сопровождал своего племянника в Туре, и каждый раз, когда он находился в подобной ситуации – с двумя сетами в его пользу – я подчеркивал, насколько осторожным нужно быть. Мой девиз всегда был очень четким: «Рафаэль, теперь максимум внимания», говорил я ему, зная, что первые геймы третьего сета были решающими. Я просил его сыграть их так, как будто от этого зависит его жизнь, просил не терять концентрацию и не отдавать мячи просто так. И Рафаэль, и я знали, что, если ты продолжаешь играть с тем же уровнем интенсивности, что и до этого, это приведет к тому, что соперник потеряет уверенность в себе и в своем камбэке.

Чаще всего или же логичнее всего, что происходит как раз обратное. Некоторое успокоение приходит к игроку, который лидирует 2-0 по сетах, из-за чего он слегка теряет бдительность, что ведет к потере третьего сета. На этом этапе к процессу подключаются нервы. Игрок боится, что соперник сможет развернуть игру в свою пользу, что время играет уже против него и в пользу другого. И это то, что произошло с Циципасом не только в финале в воскресенье, но и в полуфинале против Зверева. В матче с последним он сумел заново собраться и выиграть матч. На этот раз ситуация была другой.

В первых геймах третьего сета Стефаносу не хватило некоторой агрессивности и предельной концентрации, которую более опытные игроки как раз и показывают в такой момент. Джокович заметил это, увеличил темп и продолжал играть с одинаковой интенсивностью до самого конца. Он перешел из статуса того, над кем доминировали, и стал тем, кто доминирует. Чем дальше шла игра, тем больше, я считаю, у нас всех росло чувство, счет будет в пользу серба.

Мы увидели хорошую игру и ее развязку, которая подвела Новака к опасной близости к Федереру и Рафаэлю в борьбе за статус величайшего чемпиона турниров Большого Шлема. Следующие два турнира, Уимблдон и Открытый чемпионат США, вероятно, будут решающими. Я не осмелюсь предсказывать итог, но сохраняю уверенность в том, что один из этих двух турниров выиграет мой племянник».