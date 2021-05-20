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Традиция прервана. Masters в Индиан-Уэллсе состоится в октябре

Ежегодный турнир должен был пройти на американских кортах в марте
Теннис WTA
20 мая 21:22
Традиция прервана. Masters в Индиан-Уэллсе состоится в октябре
Masters в Индиан-Уэллсе / Фото - bnpparibasopen.com
Ежегодный Masters в Индиан-Уэллсе (США), традиционно проходящий в марте, в текущем сезоне состоится в октябре. 

Цитирует директора турнира Томми Хааса журналист Бен Ротенберг в своем Twitter.

«Мы очень взволнованы возможностью провести соревнования в октябре и вернуть теннис болельщикам».


Точные даты проведения соревнований пока неизвестны. Они будут определены, когда ATP и WTA сформируют календарь на осень.

Напомним, что ранее турнир в Индиан-Уэллсе были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

А тем временем греческий теннисист Стефанос Циципас без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Лионе.





Владимир Кириченко
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Теги

Индиан-Уэллс (WTA) Индиан-Уэллс (ATP)

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