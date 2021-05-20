Традиция прервана. Masters в Индиан-Уэллсе состоится в октябре

Ежегодный турнир должен был пройти на американских кортах в марте



Masters в Индиан-Уэллсе / Фото - bnpparibasopen.com

«Мы очень взволнованы возможностью провести соревнования в октябре и вернуть теннис болельщикам».

Ежегодный Masters в Индиан-Уэллсе (США), традиционно проходящий в марте, в текущем сезоне состоится в октябре.Цитирует директора турниражурналиств своемТочные даты проведения соревнований пока неизвестны. Они будут определены, когда ATP и WTA сформируют календарь на осень.Напомним, что ранее турнир в Индиан-Уэллсе были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.А тем временем греческий теннисист