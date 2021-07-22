Джокович вылетел в Токио на Олимпийские игры
Тренер Джоковича: «Федерер уже никогда не станет первой ракеткой»
Иванишевич поделился мнением о швейцарце
Федерер и Джокович / фото - Getty Images
Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича Горан Иванишевич поделился мнением о будущем Роджера Федерера. Специалист уверен, что швейцарец уже не вернется на вершину АТР, а борьбе продолжится между его подопечным и Рафаэлем Надалем. Слова Горана приводит Tennis Majors.
«Федерер уже выходит из игры, хоть и медленно. Он уже никогда не станет первой ракеткой мира. Дальше бороться будут только Новак и Рафа.
Есть и молодое поколение, о них нельзя забывать. Медведев, Тим, русские ребята. И Циципас, конечно».
Федерер ранее принял решение относительно участия в Олимпийских играх. В обновленном рейтинге АТР Роджер продолжает сохранять свое место в топ-10.
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