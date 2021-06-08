Медведев – о снятии Федерера с Roland Garros: «У него будут хорошие шансы на Wimbledon»
Тренер Медведева: «Даниил не будет фаворитом в матче с Циципасом»
Сервара считает грека одним из лучших «грунтовиков»
21:05
Циципас и Сервара / фото -Getty Images
Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о грядущем полуфинале Roland Garros против Стефаноса Циципаса. Наставник признался в разговоре с Tennis Majors, что грек в этом сезоне очень хорошо играет на грунте.
«В начале турнира соперники позволяли Медведеву действовать в стиле, в котором он играет на харде. А Циципас – лучший грунтовик Тура вместе с Надалем. Это будет совершенно другой матч.
Даниил не будет фаворитом, потому что Стефанос отлично начал сезон. Нам нужно провести отличный матч, чтобы победить».
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Соперником в полуфинале победителя этой пары будет Александр Зверев.
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