Тренер Медведева: «Даниил не будет фаворитом в матче с Циципасом»

Сервара считает грека одним из лучших «грунтовиков»

Циципас и Сервара / фото -Getty Images

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о грядущем полуфинале Roland Garros против Стефаноса Циципаса. Наставник признался в разговоре с Tennis Majors, что грек в этом сезоне очень хорошо играет на грунте.

«В начале турнира соперники позволяли Медведеву действовать в стиле, в котором он играет на харде. А Циципас – лучший грунтовик Тура вместе с Надалем. Это будет совершенно другой матч. Даниил не будет фаворитом, потому что Стефанос отлично начал сезон. Нам нужно провести отличный матч, чтобы победить».

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Соперником в полуфинале победителя этой пары будет Александр Зверев.