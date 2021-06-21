Тренер Надаля: «Рафаэль закончил этот грунтовый сезон вымотанным, лучше всего сделать паузу»

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Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отказ своего подопечного от выступления на Wimbledon и Олимпийских играх.

Специалиста цитирует портал rtve.es:

Два года назад у него уже была такая большая психологическая усталость, из которой трудно было вылезти. И сейчас он почувствовал, что вновь близок к этому состоянию. Он не может себе позволить выступать на турнире Большого Шлема, если не готов на 100%, потому что таков его имидж, таков престиж соревнований и таков Рафа.

Поражение на Roland Garros не особо повлияло на это решение. Больше тот факт, что перед Уимблдоном было на неделю меньше для подготовки, а также вся ситуация вокруг пандемии. Чисто на психологическом уровне трудно справляться с такими ограничениями перед важными матчами, когда на трибунах мало зрителей и так далее. На Рафу это тоже влияет. Он из тех, у кого есть большая связь с болельщиками. Было бы трудно ехать в Лондон, учитывая еще и карантин».