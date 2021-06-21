Тренер Надаля: «Рафаэль закончил этот грунтовый сезон вымотанным, лучше всего сделать паузу»
Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал отказ своего подопечного от выступления на Wimbledon и Олимпийских играх.
Специалиста цитирует портал rtve.es:
«Грунтовый сезон был очень тяжелым, было много физического и психологического давления. Рафа закончил его вымотанным. Сейчас он сможет отдохнуть, он заслужил это. В таком марафоне, длительном забеге, не обходится без трудных решений. Рафа пришел к выводу, что лучше всего сделать паузу и вернуться полным сил.
Два года назад у него уже была такая большая психологическая усталость, из которой трудно было вылезти. И сейчас он почувствовал, что вновь близок к этому состоянию. Он не может себе позволить выступать на турнире Большого Шлема, если не готов на 100%, потому что таков его имидж, таков престиж соревнований и таков Рафа.
Поражение на Roland Garros не особо повлияло на это решение. Больше тот факт, что перед Уимблдоном было на неделю меньше для подготовки, а также вся ситуация вокруг пандемии. Чисто на психологическом уровне трудно справляться с такими ограничениями перед важными матчами, когда на трибунах мало зрителей и так далее. На Рафу это тоже влияет. Он из тех, у кого есть большая связь с болельщиками. Было бы трудно ехать в Лондон, учитывая еще и карантин».
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль принял решение пропустить главный травяной турнир сезона Wimbledon, а также Олимпийские Игры в Токио.
Комментарии 0