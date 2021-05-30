Тренер Осаки: «Не стоит исключать Наоми из числа опасных соперниц на Roland Garros»

Вим Фиссетт / фото - WTA Cincinnati

Втора ракетка мира, японка Наоми Осака вышла во второй круг Roland Garros, не без труда обыграв румынку Патрицию-Марию Тиг. Тренер японки Вим Фиссетт подвел итоги матча, а также высказался о шансах Осаки на титул в Париже. Цитирует тренера пресс-служба турнира.

Она знает, что ей нужно для успеха на грунте. Надеюсь, ей удастся провести несколько матчей и постепенно повышать свой уровень. На «Шлемах» ее мотивация гораздо выше, чем на остальных турнирах, так что нельзя исключать ее из числа опасных соперниц в Париже.

Если бы у нас был обычный сезон с привычными сроками Australian Open и без Олимпиады, то мы провели бы больше времени на грунте. Но сейчас мы работаем с тем, что имеем. Наоми еще молода, но готова учиться. Я верю, что однажды она выиграет Roland Garros».