Тренер Осаки: «Не стоит исключать Наоми из числа опасных соперниц на Roland Garros»
Втора ракетка мира, японка Наоми Осака вышла во второй круг Roland Garros, не без труда обыграв румынку Патрицию-Марию Тиг. Тренер японки Вим Фиссетт подвел итоги матча, а также высказался о шансах Осаки на титул в Париже. Цитирует тренера пресс-служба турнира.
«Я вижу возможности Осаки на грунтовом покрытии и верю, что у нее есть шансы в Париже. Однако ей требуется время, чтобы приспособиться к грунту. Чем больше матчей она проведет, тем увереннее будет себя чувствовать. Пока мы видели это только на тренировках. Надеюсь, она покажет себя в Париже.
Она знает, что ей нужно для успеха на грунте. Надеюсь, ей удастся провести несколько матчей и постепенно повышать свой уровень. На «Шлемах» ее мотивация гораздо выше, чем на остальных турнирах, так что нельзя исключать ее из числа опасных соперниц в Париже.
Если бы у нас был обычный сезон с привычными сроками Australian Open и без Олимпиады, то мы провели бы больше времени на грунте. Но сейчас мы работаем с тем, что имеем. Наоми еще молода, но готова учиться. Я верю, что однажды она выиграет Roland Garros».
Напомним, Осака отказалась общаться с журналистами во время Roland Garros.
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