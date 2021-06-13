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Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»

Фредерик Лефевр – о выносливости своего подопечного
Теннис Grand Slam
13:28
Тренер Циципаса: «Стефанос может выдержать пять сетов в финале»
Фредерик Лефевр / фото - WordPress

Фредерик Лефевр, тренер 5-й ракетка мира, грека Стефаноса Циципаса, поделился ожиданиями от предстоящего финала Roland Garros, в котором его подопечный сыграет против 1- ракетки мира Новака Джоковича.

В интервью порталу Tennis Majors Лефевр заявил, что его подопечный полностью готов к решающему матчу и способен выдержать пять сетов на грунте.

«Стефанос очень вынослив. В течение долгого времени он может играть с высокой интенсивностью. Я не буду волноваться, если поединок растянется на пять сетов.

Стеф – истинный воин, он полностью мне доверяет. В этом сезоне я заставлял его чаще говорить о своих ощущениях. Думаю, что теперь у него стало намного меньше слабых мест».

Напомним, Джокович установит новый рекорд Открытой эры тенниса, если победит в этом финале.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Стефанос Циципас

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