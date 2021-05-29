Свитолина вакцинировалась накануне Roland Garros
Триумфаторы Roland Garros получат на 12,5% меньше прошлогодних призовых
Гонорары за победы в стартовых раундах турнира не изменились
11:57
Roland Garros / Фото - tennishead.netОрганизаторы Roland Garros обнародовали схему распределения призового фонда турнира. Об этом сообщает официальный сайт АТР.
Выплаты за первые два раунда основной сетки не изменились по сравнению с 2020 годом, однако на остальных стадиях они снизились на 10% и более.
Полуфиналисты и финалисты соревнований получат 88% от прошлогодних выплат, триумфаторы – 87,5%.
Стадия Призовые-2021 Призовые-2020
1-й раунд €60 000 €60 000
2-й раунд €84 000 €84 000
3-й раунд €113 000 €126 000
1/8 финала €170 000 €189 000
1/4 финала €255 000 €283 500
1/2 финала €375 000 €425 250
Финал €750 000 €850 500
Титул €1 400 000 €1 600 000
Напомним, грунтовый турнир серии Большого Шлема пройдет с 30 мая по 13 июня.
Комментарии 0