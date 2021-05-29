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Триумфаторы Roland Garros получат на 12,5% меньше прошлогодних призовых

Гонорары за победы в стартовых раундах турнира не изменились
Теннис Grand Slam
11:57
Триумфаторы Roland Garros получат на 12,5% меньше прошлогодних призовых
Roland Garros / Фото - tennishead.net
Организаторы Roland Garros обнародовали схему распределения призового фонда турнира. Об этом сообщает официальный сайт АТР.

Выплаты за первые два раунда основной сетки не изменились по сравнению с 2020 годом, однако на остальных стадиях они снизились на 10% и более.

Полуфиналисты и финалисты соревнований получат 88% от прошлогодних выплат, триумфаторы – 87,5%.

Стадия         Призовые-2021          Призовые-2020

1-й раунд     €60 000                        €60 000

2-й раунд     €84 000                        €84 000

3-й раунд     €113 000                       €126 000

1/8 финала  €170 000                       €189 000

1/4 финала  €255 000                       €283 500

1/2 финала  €375 000                       €425 250

Финал           €750 000                       €850 500

Титул           €1 400 000                    €1 600 000

Напомним, грунтовый турнир серии Большого Шлема пройдет с 30 мая по 13 июня.
Владимир Кириченко
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