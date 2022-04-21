«Це відкуплення гріхів за 2014 рік» Стаховський про вступ до тероборони

Сергей Саховский

Один з найвідоміших тенісистів в історії України Сергій Стаховський пояснив своє рішення про вступ до ТРО, повідомляє TELEGRAM-канал «Кубло»:

Я звісно не знав на що йду, коли 27-го лютого перетинав кордон зі Словаччиною. Я переконаний, що військовий з мене не такий крутий, як би мені цього хотілося, але саме через те, що багато людей показували, що вони залишаються, вони не тікають, я вважаю, що прикладом послужив і Президент, який залишився і не втік, це, мабуть, найголовніший приклад в нашій країні, який є. Безпосередньо, через це і нашим військовим набагато легше захищатися, тому що вони знають, що люди їх не покинули, вони готові боронити, навіть, якщо вони не зможуть, то хтось після них цей тягар підніме.»