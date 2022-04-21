«Це відкуплення гріхів за 2014 рік» Стаховський про вступ до тероборони
Один з найвідоміших тенісистів в історії України Сергій Стаховський пояснив своє рішення про вступ до ТРО, повідомляє TELEGRAM-канал «Кубло»:
«Рішення піти у ТРО – це відкуплення гріхів за 2014 рік, коли я не пішов до тероборони. Тоді я мав першу дитину, одружився, і було страшно йти захищати країну, чесно скажу. Тоді кар’єра була на піку, я мав хоча б для себе якесь моральне обґрунтовування, чому я не йду захищати, коли інші йдуть…прості люди, не маючі жодних військових навиків. Зараз це було вже зовсім інше, тому що безпосередньо кар’єра закінчилась за місяць до початку війни, і в мене не було вже для себе моральних аргументів, чому я маю залишитись у спокої, чому моя родина має бути щасливою, коли сотні тисяч інших родин мають терпіти, втрачати, переживати? Це було імпульсивне рішення.
Я звісно не знав на що йду, коли 27-го лютого перетинав кордон зі Словаччиною. Я переконаний, що військовий з мене не такий крутий, як би мені цього хотілося, але саме через те, що багато людей показували, що вони залишаються, вони не тікають, я вважаю, що прикладом послужив і Президент, який залишився і не втік, це, мабуть, найголовніший приклад в нашій країні, який є. Безпосередньо, через це і нашим військовим набагато легше захищатися, тому що вони знають, що люди їх не покинули, вони готові боронити, навіть, якщо вони не зможуть, то хтось після них цей тягар підніме.»
Раніше Сергій Стаховський розповів про те, як змінювалось його ставлення до росіян впродовж війни.
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