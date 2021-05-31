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Циципас без проблем преодолел барьер стартового раунда Roland Garros

Грек не оставил шансов французу Шарди
Теннис Grand Slam
08:30
Циципас без проблем преодолел барьер стартового раунда Roland Garros
Стефанос Циципас / Фото - ATP
Греческий теннисист, ныне занимающий пятую строчку рейтинга АТР, Стефанос Циципас, в первом раунде Roland Garros уверенно переиграл француза Жереми Шарди со счетом 7:6(6), 6:3, 6:1.

За чуть более 2 часа матча Циципас оформил пять эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче три раза. В свою очередь, 58-я ракетка мира Шарди дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок. 

Отметим, что после этой победы грека счет личных встреч теннисистов стал 4:2 в пользу Циципаса.

Во втором круге Открытого первенства Франции Циципас сыграет или с американцем Себастьяном Кордой, или с испанцем Педро Мартинесом.

Напомним, что в первом раунде ракетку зачехлили Доминик Тим и Григор Димитров.




Владимир Кириченко
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Стефанос Циципас Roland Garros Жереми Шарди

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