Циципас без проблем преодолел барьер стартового раунда Roland Garros

Грек не оставил шансов французу Шарди



Стефанос Циципас / Фото - ATP

Греческий теннисист, ныне занимающий пятую строчку рейтинга АТР,, в первом раунде Roland Garros уверенно переиграл французасо счетом 7:6(6), 6:3, 6:1.За чуть более 2 часа матча Циципас оформил пять эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче три раза. В свою очередь, 58-я ракетка мира Шарди дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.Отметим, что после этой победы грека счет личных встреч теннисистов стал 4:2 в пользу Циципаса.Во втором круге Открытого первенства Франции Циципас сыграет или с американцем, или с испанцем

Напомним, что в первом раунде ракетку зачехлили Доминик Тим и Григор Димитров.