Циципас: «На грунте надо играть в стратегический теннис»
Циципас без проблем преодолел барьер стартового раунда Roland Garros
Грек не оставил шансов французу Шарди
08:30
Стефанос Циципас / Фото - ATPГреческий теннисист, ныне занимающий пятую строчку рейтинга АТР, Стефанос Циципас, в первом раунде Roland Garros уверенно переиграл француза Жереми Шарди со счетом 7:6(6), 6:3, 6:1.
За чуть более 2 часа матча Циципас оформил пять эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче три раза. В свою очередь, 58-я ракетка мира Шарди дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив семь двойных ошибок.
Отметим, что после этой победы грека счет личных встреч теннисистов стал 4:2 в пользу Циципаса.
Во втором круге Открытого первенства Франции Циципас сыграет или с американцем Себастьяном Кордой, или с испанцем Педро Мартинесом.
Напомним, что в первом раунде ракетку зачехлили Доминик Тим и Григор Димитров.
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