Циципас: «Хотел бы всех удивить на Roland Garros»
5-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал выступление на грядущем Roland Garros. 22-летний грек намерен удивить публику и продемонстрировать стабильные результаты. В комментарии Asap Sports теннисист выказался о своей текущей форме.
«На каком бы турнире я не играл, мне бы хотелось удивить всех. Это то, то мне нравится больше всего. В 2018 году, когда я играл на Мастерсе в Торонто и дошел до финала, мне очень понравилась эта неделя. Никто не рассматривал меня в качестве фаворита и неделя получилось замечательной. Думаю, что тогда я сумел всех удивить. Мне просто нужно было играть в свой теннис, не думать ни о чем другом, да и в целом я чувствовал себя отлично.
Думаю, что стабильность в результатах – это то, над чем я работал в последнее время, и что мне удалось продемонстрировать. Тяжело найти тот самый секретный ингредиент, благодаря которому ты можешь показывать высокие результаты каждую неделю. Но это приходит с уверенностью, с опытом, ты начинаешь понимать, как это работает. Я доволен своим прогрессом, что я набираю очки, что я могу противостоять топ-теннисистам. Сейчас я лидирую в чемпионской гонке сезона и это замечательные чувства, я бы хотел достичь большего».
Ранее Циципас заявил, что хочет дойти до полуфинала французского Шлема.
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