Циципас: «Хотел бы всех удивить на Roland Garros»

Стефанос Циципас / фото - БТУ

5-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал выступление на грядущем Roland Garros. 22-летний грек намерен удивить публику и продемонстрировать стабильные результаты. В комментарии Asap Sports теннисист выказался о своей текущей форме.

Думаю, что стабильность в результатах – это то, над чем я работал в последнее время, и что мне удалось продемонстрировать. Тяжело найти тот самый секретный ингредиент, благодаря которому ты можешь показывать высокие результаты каждую неделю. Но это приходит с уверенностью, с опытом, ты начинаешь понимать, как это работает. Я доволен своим прогрессом, что я набираю очки, что я могу противостоять топ-теннисистам. Сейчас я лидирую в чемпионской гонке сезона и это замечательные чувства, я бы хотел достичь большего».