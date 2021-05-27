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Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»

Грек хочет добиться популярности вне «королевской игры»
Теннис ATP
08:59
Циципас: «Хотелось бы реализовать себя в отдаленной от тенниса области»
Стефанос Циципас / фото - Ray Giubilo

5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас признался, что хотел бы добиться популярности вне тенниса. Цитирует Стефаноса портал We Love Tennis.

«На самом деле, теннис – далеко не самый популярный вид спорта в мире. Мне доводилось бывать в таких местах, где даже не знают, что это за игра, и не слышали о Федерере, Надале и Джоковиче.

Именно по этой причине мне бы хотелось реализовать себя в отдаленной от тенниса области, которая доступна более широкой аудитории».

Напомним, Циципас стал победителем турнира в Лионе.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Стефанос Циципас

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