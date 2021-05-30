Циципас: «На грунте надо играть в стратегический теннис»

Стефанос Циципас / фото - ATP Tour

5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас в интервью порталу L'Equipe рассказал об особенностях игры на грунте и объяснил, почему многие топовые теннисисты показывают такие неуверенные результаты на этом покрытии.

На грунте надо играть в стратегический теннис. Конечно, хорошая подача помогает, но ее одной недостаточно. Необходима мощь при построении розыгрышей на задней линии, терпение и умение захватывать инициативу с первого простого мяча. Проникающие удары, высокий отскок и сильные вращения дают некоторое преимущество.

Необязательно рано выходить к мячу, не стоит спешить. Можно медленно выстраивать розыгрыш, открывать корт и искать нужный угол. На других покрытия это делать сложнее, потому что скорости выше и нет времени подумать».