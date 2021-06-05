Циципас не без проблем переиграл Иснера и вышел в 1/8 финала Roland Garros

На следующей стадии турнира пятая ракетка мира сыграет с опытным испанцем



Стефанос Циципас / Фото - rolandgarros

Греческий теннисист, ныне занимающий пятую строчку рейтинга АТР,, в третьем раунде Roland Garros переиграл американцасо счетом 5:7, 6:3, 7:6(3), 6:1.За 2 часа 38 минут матча Циципас оформил восемь эйсов и три брейка, ошибившись при подаче пять раз. В свою очередь, 34-я ракетка мира Иснер 19 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.После этой победы Циципаса счет личных встреч теннисистов стал 4:2 в пользу грека.В 1/8 финала турнира во Франции Циципас встретится с испанцемРанее вторая ракетка мира