Циципас уверенно вышел в третий круг Roland Garros
Циципас не без проблем переиграл Иснера и вышел в 1/8 финала Roland Garros
На следующей стадии турнира пятая ракетка мира сыграет с опытным испанцем
07:17
Стефанос Циципас / Фото - rolandgarrosГреческий теннисист, ныне занимающий пятую строчку рейтинга АТР, Стефанос Циципас, в третьем раунде Roland Garros переиграл американца Джона Иснера со счетом 5:7, 6:3, 7:6(3), 6:1.
За 2 часа 38 минут матча Циципас оформил восемь эйсов и три брейка, ошибившись при подаче пять раз. В свою очередь, 34-я ракетка мира Иснер 19 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.
После этой победы Циципаса счет личных встреч теннисистов стал 4:2 в пользу грека.
В 1/8 финала турнира во Франции Циципас встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros.
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