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Циципас не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады-2020

Стефанос стартовал с победного сета против Умбера, но этого было мало
Olympics Токио-2020
10:47
Циципас не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады-2020
Cтефанос Циципас / фото - Getty Images

4-я ракетка планеты Стефанос Циципас зачехлил ракетку в одиночном разряде Олимпийских игр в Токио. Грек проиграл в 1/8 финала французскому теннисисту Уго Умберу 6:2, 6:7, 2:6.

Встреча на корте продлилась 2 часа и 23 минут. Стефанос подал навылет 10 раз, допустив 2 двойные ошибки. Умберу удалось подать навылет 8 раз, ошибвишись на подаче 5 раз. Оба теннисиста реализовали по 2 брейк-поинта.

Отметим, что это уже вторая встреча теннисистов и второй раз кряду побеждает француз.

Циципас ранее взял реванш у Фрэнсиса Тиаффо, который разгромил его на старте Wimbledon.

Антон Кривенко
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Стефанос Циципас Уго Умбер

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