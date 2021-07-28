Циципас не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады-2020

Стефанос стартовал с победного сета против Умбера, но этого было мало

Cтефанос Циципас / фото - Getty Images

4-я ракетка планеты Стефанос Циципас зачехлил ракетку в одиночном разряде Олимпийских игр в Токио. Грек проиграл в 1/8 финала французскому теннисисту Уго Умберу 6:2, 6:7, 2:6.

Встреча на корте продлилась 2 часа и 23 минут. Стефанос подал навылет 10 раз, допустив 2 двойные ошибки. Умберу удалось подать навылет 8 раз, ошибвишись на подаче 5 раз. Оба теннисиста реализовали по 2 брейк-поинта.

Отметим, что это уже вторая встреча теннисистов и второй раз кряду побеждает француз.

Циципас ранее взял реванш у Фрэнсиса Тиаффо, который разгромил его на старте Wimbledon.