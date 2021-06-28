Циципас – о поражении на старте Wimbledon: «Мне не удалось адаптироваться после грунта»

Стефанос Циципас / фото - Daily Express

4-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Фрэнсиса Тиафу в первом круге Wimbledon. Цитирует теннисиста пресс-служба мейджора.

Наверное, нужно было сыграть на неделе перед «Уимблдоном» – либо Мальорку, либо Истбурн, не знаю. Любой из этих турниров помог бы мне набрать форму, подготовить игру к травяному сезону.

Сегодня у меня был план Б, но мне не хватило времени. И по ходу матча я обнаружил вещи, которые могли бы мне помочь. Но было уже поздно – когда проигрываешь 0:2 по сетам. Конечно, я хотел бы, чтобы матч начался в третьем сете, но я сам виноват, что недостаточно быстро нашел то, что нашел в конце игры.

Сейчас мотивация у меня не на максимуме, но это не означает, что я должен плохо играть. Повторюсь, я считаю, что у меня есть все необходимое для игры на траве. Мне просто не хватило матчей. А переход с грунта на траву – это, по-моему, самое сложное в нашем спорте. И мне не удалось адаптироваться. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы перестроиться, начать иначе думать.

На траве нельзя играть от обороны, это делает игру намного менее эффективной. И я правда считаю, что если бы больше поиграл на этом покрытии, то мог бы выступить лучше. Для всех игроков условия одинаковые, но пузыри каждую неделю тоже выматывают. Психологически очень сложно, когда ты знаешь, что проведешь почти месяц в пузыре, а потом несколько недель спустя тебе придется все это повторить. Это непросто, это отдельное испытание.

Но я не хочу акцентировать на этом слишком много внимания. Я провел матч, у меня были шансы, но соперник сыграл значительно лучше. Да, я боролся не так, как обычно. Да, я хотел бы увидеть другого себя. Но будет другой раз. Всегда есть следующий раз, и это хорошо».