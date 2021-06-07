Давидович Фокина вышел в четвертьфинал Roland Garros
Циципас – об адаптации к соперникам: «Меня окружают настоящие профессионалы»
Грек сыграет в четвертьфинале против Медведева
08:25
Циципас / фото - Getty Images
5-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о своей игре на Roland Garros. Пресс-службе АТР греческий теннисист рассказал, как ему удается адаптироваться к каждому сопернику на грунтовых кортах в Париже.
«Это все как-то случайно получается. Шучу. На самом деле у меня отличная команда, которая очень мне помогает.
Рад, что меня окружают настоящие профессионалы, всегда готовые дать совет».
Стефанос ранее вышел в четвертьфинал.
Последним четвертьфиналистом стал Александр Зверев.
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