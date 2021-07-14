Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Циципас одержал 40-ю победу в сезоне
Грек вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
4-я ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Доминика Кьопфера в битве за место в четвертьфинале турнира в Гамбурге, Германия, со счетом 7:6, 6:3. Матч продлился 1 час и 45 минут.
Немец с 59-й строчки рейтинга АТР подал навылет 1 раз, реализовал 1 брейк-пойнт, допустив 2 двойные ошибки. Стефанос сделал 3 эйса и 3 брейка, четырежды ошибившись при подаче. Счет личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу грека.
В четвертьфинале турнира в Гамбурге Циципас сыграет с сербом Филипом Крайиновичем. 22-летний грек одержал 2 победы в 2 встречах.
Отметим, что победа в Германии стала для грека 40-й в сезоне.
Украинская теннисистка Катерина Козлова также пробилась в четвертьфинал престижных соревнований на грунте.
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