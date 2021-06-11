Циципас: «Рад, что Греция заняла более серьезное место в теннисном сообществе»

Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/atptour

Пятая ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас дал комментарий после победы в полуфинале Roland Garros над Александром Зверевым. Отметим, что грек не сдержал эмоции и заплакал.



Матч был очень нервным, напряженным. Первый гейм пятого сета был самым важным. Я отыгрался с 0:40 на подаче, выжил, болельщики были за меня, они меня поддерживали, наполняли энергией. Я все равно чувствовал, что есть надежда, что есть возможности.

Когда к тебе так относятся, нужно только выходить и бороться. Это я и сделал. Это было очень сложно, очень эмоционально – я прошел через много эмоциональных срывов. И эта победа очень много для меня значит, пока что она самая важная в моей карьере.

Сегодня на трибунах было много людей с флагами, многие поддерживали меня по-гречески. Для меня это очень важно. Очень важно, что я работаю достаточно хорошо, чтобы в моей стране меня признавали. Я очень рад, что Греция заняла более серьезное место в теннисном сообществе. Очень рад, что мы с Марией Саккари выступаем достаточно хорошо, чтобы поднимать теннис в Греции.