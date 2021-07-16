Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге

Крайинович занимает 44-е место в рейтинге АТР

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

44-я ракетка мира Филип Крайинович обыграл 4-го номера рейтинга АТР Стефаноса Циципаса. Грек покинул грунтовый турнир Hamburg European Open на стадии четвертьфинала, проиграв 6:3, 1:6, 3:6.

За 1 час и 59 минут матча Стефанос сделал 11 эйсов и 2 брейка, ошибившись при подаче 5 раз. Тогда как Филип 1 раз подал навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов, допустив 2 двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу грека.

Серб Крайинович поборется за место в финале турнира в Гамбурге против своего соотечественника Ласло Джере.

На Wimbledon Циципас не смог преодолеть первый круг.

