Циципас: «Сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена»
Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге
Крайинович занимает 44-е место в рейтинге АТР
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
44-я ракетка мира Филип Крайинович обыграл 4-го номера рейтинга АТР Стефаноса Циципаса. Грек покинул грунтовый турнир Hamburg European Open на стадии четвертьфинала, проиграв 6:3, 1:6, 3:6.
За 1 час и 59 минут матча Стефанос сделал 11 эйсов и 2 брейка, ошибившись при подаче 5 раз. Тогда как Филип 1 раз подал навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов, допустив 2 двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу грека.
Серб Крайинович поборется за место в финале турнира в Гамбурге против своего соотечественника Ласло Джере.
На Wimbledon Циципас не смог преодолеть первый круг.
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