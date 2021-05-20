Циципас с уверенной победы стартовал на турнире в Лионе
Циципас: «Сейчас я могу обыграть любого соперника»
Самоуверенный грек – о предстоящем матче 1/4 финала турнира в Лионе
Стефанос Циципас / Фото - ATPПятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч турнира в Лионе (Франция).
Цитирует Циципаса пресс-служба АТР.
«Нисиока играет на высокой скорости. На грунтовом покрытии это имеет большое значение. Я должен буду отнестись к этому сопернику со всей серьезностью. Думаю, что в данный момент демонстрирую хороший теннис и могу обыграть любого. Сейчас каждый поединок важен, так что буду готовиться к борьбе».
В четвертьфинале турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Циципас встретится с японцем Есихито Нисиокой, который ранее отправил домой француза Гаэля Монфиса.
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