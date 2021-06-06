Циципас стал первым четвертьфиналистом Roland Garros

Грек в трех сетах разобрался с Карреньо-Бустой

Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/atptour

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас победил Пабло Карреньо-Бусту (12-й номер рейтинга ATP) в четвертом круге Roland Garros 6:3, 6:2, 7:5. В третьем раунде Циципас сумел сломить сопротивление американца Джона Иснера.



Матч продлился 2 часа 8 минут. Грек шесть раз подал навылет, не ошибившись ни разу, а также реализовал 5 брейк-поинтов из 6. Испанец по разу сделал эйс, допустил «двойную» и забрал гейм на подаче соперника. Это третья победа грека кряду из трех возможных в личных противостояниях.

В следующем матче французского Шлема соперником Циципаса станет победитель пары Даниил Медведев (Россия) – Кристиан Гарин (Чили).

Медведев в третьем круге Roland Garros победил преставителя США Райли Опелку.