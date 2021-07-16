Циципас одержал 40-ю победу в сезоне
Циципас: «Сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена»
Четвертая ракетка мирового рейтинга надеется на Играх показать свой максимум
14:25
Стефанос Циципас / Фото: twitter ATP
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что для него значат Олимпийские игры.
Представлять свою страну – для меня самая большая честь, а сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена.
Для меня Токио будет невероятным опытом. Конечно, я хочу выложиться на 100% в каждом матче, показать классное шоу и, возможно, в какой-то момент удивить самого себя.
Напомним, что из «Большой тройки» в Токио будет только Новак Джокович.
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