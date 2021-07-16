Циципас: «Сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена»

Четвертая ракетка мирового рейтинга надеется на Играх показать свой максимум

Стефанос Циципас / Фото: twitter ATP

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что для него значат Олимпийские игры.



Представлять свою страну – для меня самая большая честь, а сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена. Для меня Токио будет невероятным опытом. Конечно, я хочу выложиться на 100% в каждом матче, показать классное шоу и, возможно, в какой-то момент удивить самого себя.

Напомним, что из «Большой тройки» в Токио будет только Новак Джокович.