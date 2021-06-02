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Циципас уверенно вышел в третий круг Roland Garros
Грек обыграл 24-летнего Мартинеза
20:58
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Пятая ракетка планеты Стефанос Циципас во втором круге Roland Garros обыграл испанского теннисиста со 103-й строчки рейтинга АТР Педро Мартинеза 6:3, 6:4, 6:3.
Греческий теннисист 8 раз подал навылет, допустив 3 двойные ошибки. Мартинез не отличился эйсами, реализовав 4 шанса на брейк из 15.
В следующем кругу Циципас встретится с Джоном Изнером, которого обыгрывал уже трижды в 5 матчах в карьере.
Напомним, ранее Роберто Баутиста-Агут неожиданно покинул Открытый чемпионат Франции.
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