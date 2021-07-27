Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио

Грек обыграл американца в двух сетах



Фото: ITF

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас взял реванш у Фрэнсиса Тиафо, которому ранее неожиданно проиграл в своем стартовом матче на Wimbledon.

Грек обыграл американца во втором круге Олимпиады в Токио со счетом 6:3 6:4.

Четвертому номеру мирового рейтинга пришлось отыгрывать брейк-пойнт на своей первой подаче, но он справился с задачей и впоследствии сделал собственный брейк, которого оказалось достаточно для победы в сете.

Во второй половине мы несколько раз видели взрывную активность американца, но этого было недостаточно, чтобы сравниться с гораздо более богатым арсеналом ударов Циципаса, и третий номер посева легко довел матч до успешного для себя завершения.

Далее Циципас сыграет с победителем матча Уго Умбер – Миомир Кецманович.