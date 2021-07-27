Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио

Грек обыграл американца в двух сетах
Olympics Токио-2020
27 июля 20:20
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Фото: ITF

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас взял реванш у Фрэнсиса Тиафо, которому ранее неожиданно проиграл в своем стартовом матче на Wimbledon.

Грек обыграл американца во втором круге Олимпиады в Токио со счетом 6:3 6:4.

Четвертому номеру мирового рейтинга пришлось отыгрывать брейк-пойнт на своей первой подаче, но он справился с задачей и впоследствии сделал собственный брейк, которого оказалось достаточно для победы в сете.

Во второй половине мы несколько раз видели взрывную активность американца, но этого было недостаточно, чтобы сравниться с гораздо более богатым арсеналом ударов Циципаса, и третий номер посева легко довел матч до успешного для себя завершения.

Далее Циципас сыграет с победителем матча Уго УмберМиомир Кецманович.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефанос Циципас Френсис Тиафо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Умбер: «Мы с Циципасом оба ждали новой встречи»
Умбер: «Мы с Циципасом оба ждали новой встречи»
Olympics Токио-2020
27 июля 22:45
«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
«Закрытая крыша не помешала мне показать свой теннис». Первые слова Циципаса после победы над Тиафо
Olympics Токио-2020
27 июля 22:31
Ракетка Циципаса сломалась пополам во время выполнения одноручного бэкхенда. Видео
Ракетка Циципаса сломалась пополам во время выполнения одноручного бэкхенда. Видео
Теннис ATP
16 июля 21:38
Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге
Циципас сенсационно проиграл соотечественнику Джоковича на турнире в Гамбурге
Теннис ATP
16 июля 18:12
Циципас: «Сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена»
Циципас: «Сыграть на Олимпиаде – мечта любого греческого спортсмена»
Olympics Токио-2020
16 июля 14:25
Циципас одержал 40-ю победу в сезоне
Циципас одержал 40-ю победу в сезоне
Теннис ATP
14 июля 22:05

Новости: Теннис

Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
27 июля 20:20
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Токио-2020
27 июля 18:39
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Аналитика
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Токио-2020
27 июля 15:55
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Токио-2020
27 июля 14:56
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Токио-2020
27 июля 14:56
Маррей объяснил, почему снялся с Олимпиады
Маррей объяснил, почему снялся с Олимпиады
Токио-2020
27 июля 13:52
Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады
Свитолина – самая высокорейтинговая теннисистка в четвертьфинале Олимпиады
Токио-2020
27 июля 13:22
Свитолина: «Матч до последнего держал в напряжении»
Свитолина: «Матч до последнего держал в напряжении»
Токио-2020
27 июля 12:31
В четвертьфинале ОИ-2020 Свитолина сыграет против 61-й ракетки мира
В четвертьфинале ОИ-2020 Свитолина сыграет против 61-й ракетки мира
Токио-2020
27 июля 12:18
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости