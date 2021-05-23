Циципас на характере пробился в финал турнира в Лионе
Циципас: «Я горжусь сегодняшним матчем»
Грек уверен, что матч с Норри был непростым
Стефанос Циципас / Фото: Sky Sports
Грек Стефанос Циципас (ATP, 5) в эфире tennistv.com высказался о победе над Кэмероном Норри (ATP, 49) в финале турнира в Лионе.
«Когда начался матч я почувствовал, что нахожусь в хорошей форме, и затем все складывалось в мою пользу. Наверное, я горжусь сегодняшним матчем, поскольку знал, что он будет сложным. Кэмерон на текущей неделе выигрывал у хороших соперников и показывал, что могут делать левши на грунте. Матч был непростым и необходимо было справиться с нервами, и я горжусь своим выступлением и сосредоточенностью на цели.
Сейчас хочется побыстрее приехать в Париж и начать готовиться к любимому турниру Grand Slam. Надеюсь, там получится что-нибудь хорошее».
Напомним, ранее Циципас заявил, что нынешняя форма помогает ему обыграть любого соперника.
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