Циципас: «Я готов оставить все свои силы на корте в финале Roland Garros»

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу над немцем Александром Зверевым и вышел в финал Roland Garros. На пресс-конференции после матча грек подвел итоги этого матча, а также поделился ожиданиями от решающего матча парижского мейджора.

Горжусь, что довел встречу до победы. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится играть на этом стадионе, я благодарен за каждую игру здесь. Это большая удача, что я смогу проверить свои силы в матче с сильнейшими. Об этом я мечтал, я желал, чтобы однажды это произошло. Я готов к этому и собираюсь выложиться на полную».