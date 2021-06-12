Циципас: «Рад, что Греция заняла более серьезное место в теннисном сообществе»
Циципас: «Я готов оставить все свои силы на корте в финале Roland Garros»
В полуфинале грек одолел Александра Зверева
17:57
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу над немцем Александром Зверевым и вышел в финал Roland Garros. На пресс-конференции после матча грек подвел итоги этого матча, а также поделился ожиданиями от решающего матча парижского мейджора.
«То, что я прошел в финал Большого Шлема в 22 года, мне не казалось чем-то реалистичным. Я никогда не думал, что смогу добиться этого в таком возрасте. Но я счастлив, что вышел в финал. Думаю, что я показал свою дисциплинированность и прогресс. Впереди финал, это волнующее ожидание, я готов оставить все свои силы на корте.
Полуфинал был тяжелым, было много эмоций, я прошел через разные стадии. В конце почувствовал просто большое облегчение, что я смог так успешно довести его до победы. Я совсем вымотался. Было трудно справиться со всем происходящим, собраться, смириться. Когда у Зверева были брейкпоинты на старте пятой партии, я не собирался сдаваться. Я боец. Мне удалось предпринять шаги, которые принесли пользу. После этого гейма я будто получил заряд энергии, это был глоток свежего воздуха. Я почувствовал, что должен захватить инициативу сейчас.
Горжусь, что довел встречу до победы. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится играть на этом стадионе, я благодарен за каждую игру здесь. Это большая удача, что я смогу проверить свои силы в матче с сильнейшими. Об этом я мечтал, я желал, чтобы однажды это произошло. Я готов к этому и собираюсь выложиться на полную».
Напомним, в финале Циципас сыграет против Новака Джоковича.
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