Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мыслями от своего последнего матча против Новака Джоковича в финале Roland Garros. Грек признает свои главные ошибки и пообещал исправить их, работая вместе с командой. Цитирует Стефаноса пресс-служба АТР.

Я был близок к титулу, но в итоге все кончилось грустно. Старался не показывать эмоции, но это было трудно принять. Я же был так близок! Нужно разобраться в себе и найти позитив. Поражение от Джоковича сделало меня сильнее. Хочу выиграть наш следующий матч».