Дядя Надаля: «Джокович играет хуже, чем в 2011-м и 2015-м годах»
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Грек проиграл Новаку в финале Roland Garros
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
5-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мыслями от своего последнего матча против Новака Джоковича в финале Roland Garros. Грек признает свои главные ошибки и пообещал исправить их, работая вместе с командой. Цитирует Стефаноса пресс-служба АТР.
«Я во многом оказался слабее Новака. Из-за физических моментов я не смог провести весь матч на одном уровне и проиграл. Нам с командой нужно много работать.
Я был близок к титулу, но в итоге все кончилось грустно. Старался не показывать эмоции, но это было трудно принять. Я же был так близок! Нужно разобраться в себе и найти позитив. Поражение от Джоковича сделало меня сильнее. Хочу выиграть наш следующий матч».
Экс-первая ракетка мира считает, что единственным игроком, способным обыграть Джоковича является Даниил Медведев.
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