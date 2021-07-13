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Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»

Грек проиграл Новаку в финале Roland Garros
Теннис ATP
14:40
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Стефанос Циципас / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился мыслями от своего последнего матча против Новака Джоковича в финале Roland Garros. Грек признает свои главные ошибки и пообещал исправить их, работая вместе с командой. Цитирует Стефаноса пресс-служба АТР.

«Я во многом оказался слабее Новака. Из-за физических моментов я не смог провести весь матч на одном уровне и проиграл. Нам с командой нужно много работать.

Я был близок к титулу, но в итоге все кончилось грустно. Старался не показывать эмоции, но это было трудно принять. Я же был так близок! Нужно разобраться в себе и найти позитив. Поражение от Джоковича сделало меня сильнее. Хочу выиграть наш следующий матч». 

Экс-первая ракетка мира считает, что единственным игроком, способным обыграть Джоковича является Даниил Медведев.

Антон Кривенко
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Теги

Стефанос Циципас Новак Джокович

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