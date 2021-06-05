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Циципас: «Я завелся, покричал, выпустил пар, и это мне помогло взбодриться»

Грек вышел в четвертый круг Roland Garros
Теннис Grand Slam
09:59
Циципас: «Я завелся, покричал, выпустил пар, и это мне помогло взбодриться»
Стефанос Циципас / фото - Getty Images

5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас победил Джона Иснера и вышел в четвертый круг Roland Garros. В интервью порталу Eurosport Циципас подвел итоги этого матча.

«Джон – очень высокий парень, и иногда ему удаются невероятные удары. В матче с ним можно многому наудиться, ведь он один из самых сложных соперников в Туре, у которых рост боле двух метров. Его подача доставляет немало проблем.

Я не очень здорово начал матч, но во втором сете смог переломить ход игры, поймать ритм, наладить свою игру на задней линии и навести порядок в голове. Все это и определило удачный исход этого матча.

Во втором партии я отыграл брейк-пойнт, что было очень важно для меня. К тому моменту поединок шел по одному и тому же сценарию, ничего не менялось, так что я начал замерзать. На брейк-пойнте я завелся, покричал, выпустил пар, и это мне помогло взбодриться».

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Стефанос Циципас

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