Циципас: «Я завелся, покричал, выпустил пар, и это мне помогло взбодриться»

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас победил Джона Иснера и вышел в четвертый круг Roland Garros. В интервью порталу Eurosport Циципас подвел итоги этого матча.

Я не очень здорово начал матч, но во втором сете смог переломить ход игры, поймать ритм, наладить свою игру на задней линии и навести порядок в голове. Все это и определило удачный исход этого матча.

Во втором партии я отыграл брейк-пойнт, что было очень важно для меня. К тому моменту поединок шел по одному и тому же сценарию, ничего не менялось, так что я начал замерзать. На брейк-пойнте я завелся, покричал, выпустил пар, и это мне помогло взбодриться».