Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни

Матч растянулся почти на три часа

Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 181) в матче первого круга турнира серии WTA125 в Белграде, Сербия, проиграла Ульрикке Эйкери (WTA, 300) 3:6, 6:1, 4:6.



Для определения сильнейшей теннисисткам потребовалось почти три часа. Украинка реализовала 7 брейк-поинтов из 18, ошибившись при подаче 5 раз. Норвежка также сделала 7 брейков, допустив 3 «двойных». Это был первый очный матч спортсменок.

Напомним, что на Олимпийских играх-2020 сестры Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира, а в соревнованиях «одиночки» первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд.