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Цуренко празднует победу в первом круге квалификации Roland Garros

Украинка выиграла свой стартовый матч на квалификационном этапе Открытого чемпионата Франции
Теннис Grand Slam
22:22
Цуренко празднует победу в первом круге квалификации Roland Garros
Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу над американкой Даниэлей Лао в первом круге квалификации Roland Garros в Париже (Франция) со счетом 6:1, 4:6, 7:6(0).

Матч длился 2 часа 33 минуты. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 16-ти брейк-поинтов.

В третьем сете Цуренко вела 5:0, но Лао смогла перевести игру на тай-брейк.

Украинская теннисистка одержала победу в своем первом поединке за более чем 2 месяца. В последний раз Цуренко выступала на турнире в середине марта, когда играла в Монтеррее.

Соперницей Леси Цуренко по второму кругу отбора стала Магдалена Френх из Польши. В прошлом году Цуренко выиграла в их первом очном поединке на грунте в Праге на двух тай-брейках.

В первом круге квалификации Roland Garros Дарья Снигур проиграла Элизабетте Кочаретто.

Рене Тер Велде
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Леся Цуренко

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