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Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»

Теннисистка успешно преодолела квалификацию Wimbledon
Теннис Grand Slam
20:12
Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»
Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в основу Wimbledon, успешно преодолев квалификацию. Киевлянка рассказал о трех отборочных матчах, проблемах с локтем и мыслях о конце карьеры.

О квалификации на Уимблдоне

«Первые два матча были довольно похожими. Обе соперницы, Габриэла Талабэ и Тара Мур, можно сказать играли в шальном стиле. Они хотели забить в 1-2 удара, так что длинных розыгрышей не было. Обе пытались играть очень быстро, игра была дерганой, конечно же, из-за этого много ошибались.

А вот вчера матч с Ван Яфань было уже больше похож на травяную игру с ее резанными ударами, укороченными, выходами вперед, ударами с лёта. Первый сет, честно скажу, я играла не очень, искала и искала свою игру. Во втором сете я действительно усилила свои удары. Было видно, что китаянка очень сильно устала, она просто таки сдалась. В такой ситуации мне нужно было просто выигрывать каждый розыгрыш. Когда я взяла по 5 геймов подряд (во втором сете, а затем в третьем), то действительно её переломила, у меня было тотальное преимущество.

На 5:0 случился очень смешной эпизод. Соперница очень мощно приняла мне вправо, я присела, и в этот момент, когда приседала, то ударилась левым локтем о левую коленную чашечку. Я попала в нерв и не чувствовала свою левую руку из-за чего проиграла два гейма. Я немного посидела и потом уже мне стало лучше. Это было и смешно, и не смешно, потому что я даже не могла мяч подбросить, не контролировала руку. Вот такой уникальный случай, конечно, но как есть».

О подготовке к турниру

«Я была в Киеве, готовилась в основном на хардовых кортах. Сюда приехала заранее, чтобы здесь побольше потренироваться на траве. Особо супер-подготовки именно к траве не было, уже здесь разбирались по ходу. Готовилась я с Андреем Горбаном, здесь его со мной нет – он сейчас играет за сборную Молдовы в Кубке Дэвиса». 

О проблеме с локтем

«Сейчас я играю в рукаве. У нас очень комплексный подход, мы делаем все, что можем. Мы понимаем, что локоть на стадии восстановления, нужно делать точную работу. В принципе он позволяет играть. Уимблдон был для нас экспериментальным. Мы понимали, что сценарий Roland Garros тоже возможен: что я сыграю один матч и локоть сильно разболится. Но здесь уже я отыграла три матча подряд. Когда я играю, то он болит, и, как мне объяснили, он будет болеть какое-то время. Я могу только терпеть и делать все возможное: носить компрессионный рукав, выполнять упражнения, растяжки и тому подобное». 

О том, были ли мысли завершить выступления

«Бывали и такие моменты, но я слишком сильно люблю теннис. Я очень позитивно отношусь к жизни, даже такие трудности не могут сбить мой настрой. История с локтем началась, наверное, в лучший момент моей карьеры. Я реально эти два года, сколько я с ним вожусь, у меня все время ощущение, что я то ого-го, я могу играть, я просто жду, когда мы его полностью победим и я смогу спокойненько играть. Никаких других физических проблем у меня нет. И я очень классно себя чувствую, я много тренируюсь и получаю от тенниса истинное удовольствие. А от турниров тем более. Вот вчера я сидела и радовалась, что я и давненько не играла три матча подряд, и еще три победы оформила, и локоть позволяет это делать. Я очень философски отношусь к теннису, к жизни и радуюсь каждой мелочи». 

 Ангелина Калинина уступила за шаг от основы травяного Шлема.

Источник: btu.org.ua Антон Кривенко
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Леся Цуренко

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