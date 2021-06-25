Цуренко: «Проблемы с локтем начались в лучший период моей карьеры»

Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в основу Wimbledon, успешно преодолев квалификацию. Киевлянка рассказал о трех отборочных матчах, проблемах с локтем и мыслях о конце карьеры.

О квалификации на Уимблдоне

А вот вчера матч с Ван Яфань было уже больше похож на травяную игру с ее резанными ударами, укороченными, выходами вперед, ударами с лёта. Первый сет, честно скажу, я играла не очень, искала и искала свою игру. Во втором сете я действительно усилила свои удары. Было видно, что китаянка очень сильно устала, она просто таки сдалась. В такой ситуации мне нужно было просто выигрывать каждый розыгрыш. Когда я взяла по 5 геймов подряд (во втором сете, а затем в третьем), то действительно её переломила, у меня было тотальное преимущество.

На 5:0 случился очень смешной эпизод. Соперница очень мощно приняла мне вправо, я присела, и в этот момент, когда приседала, то ударилась левым локтем о левую коленную чашечку. Я попала в нерв и не чувствовала свою левую руку из-за чего проиграла два гейма. Я немного посидела и потом уже мне стало лучше. Это было и смешно, и не смешно, потому что я даже не могла мяч подбросить, не контролировала руку. Вот такой уникальный случай, конечно, но как есть».