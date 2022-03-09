Четыре украинки сыграют в основной сетке крупного турнира в США
Цуренко снялась с финала квалификации крупного турнира в Индиан-Уэллсе
Вновь проблемы Леси со здоровье
Фото: btu.org.ua
Леся Цуренко (WTA, 141) не смогла завершить финальную игру квалификации на турнир серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе против Кайи Йуван (WTA, 85) 3:3.
Встреча продолжалась почти 45 минут. В седьмом гейме украинка обратилась к врачу и после медицинского перерыва приняла решение не продолжать матч.
Напомним, что в основной сетке соревнований выступят четыре украинки.
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