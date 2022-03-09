Цуренко снялась с финала квалификации крупного турнира в Индиан-Уэллсе

Вновь проблемы Леси со здоровье

Фото: btu.org.ua

Леся Цуренко (WTA, 141) не смогла завершить финальную игру квалификации на турнир серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе против Кайи Йуван (WTA, 85) 3:3.



Встреча продолжалась почти 45 минут. В седьмом гейме украинка обратилась к врачу и после медицинского перерыва приняла решение не продолжать матч.

Напомним, что в основной сетке соревнований выступят четыре украинки.