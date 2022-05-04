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Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»

Українка не розуміє, як 50% їх населення можуть підтримувати використання ядерної зброї
Теннис WTA
14:54
Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»
Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко в ефірі проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» розповіла про те, як в WTA відреагували на лист наших гравців з вимогою дізнатися ставлення російських тенісистів до війни, яку розв’язала їх країна.

«Ні, жодної реакції не було. Навіть кулуарної. Я скажу більше, коли ми мали особисту розмову з нашим СЕО Стівом Саймоном, ще в Індіан-Уеллсі, він вже тоді нам сказав, що в курсі проблем росіян і білорусів, в яких не працюють картки. Тобто до того, як ми до нього прийшли, він вже був в курсі проблем, які є у тієї сторони. Про проблеми українців він нічого не знав.

І зараз ця реакція на бан він Wimbledon… З якою жагою вони почали їх захищати… Це дуже сильно ображає українців. Ми не можемо це так просто залишати.

Чому російські спортсмені активно виступають проти бану, говорять про порушення їх прав, але мовчать про те, що їх країна розв’язала війну? Я не знаю. У мене немає на це відповіді. Для мене це дійсно дуже болюча тема. Я вважала, що у мене там багато друзів.

Взагалі, це вже друга війна, від якої тікає моя родина. Якби не було того першого разу, то, можливо, я б і досі жила в Грузії. Моя сім’я проживала в Тбілісі і в 1993-му році ми звідти втекли.

Я розумію, що якщо росія була причетна до тієї війни 28 років тому, якщо вона причетна зараз до цієї війни, була причетна ще до інших… В Україні вона не те, що причетна, вона розв’язала вже такий, не внутрішній конфлікт, а вже конкретну війну. У мене таке відчуття, що якщо зараз це не змінити, якщо не змінити владу в росії, якщо не зупинити їх пропаганду, якщо не почати активно виступати проти, то вони з такою політикою просто підуть далі.

А зараз 50% населення, згідно з опитуваннями, кажуть: «Ну а що, давайте по Україні ядеркою бахнемо, і все на цьому». Звідки це нерозуміння наслідків? «Давайте кинемо, нехай українців більше не існує». Я просто уявити не можу як взагалі у населення може бути такий настрій. Це незрозуміло до мене. І дуже боляче.

Критика після листа до WTA і ATP? Я скажу так. Мене підтримала Україна, нас підтримала Україна і українці. Все інше нам абсолютно неважливо».

Також Цуренко розповіла, як російські спортсмени поводять себе на турнірах, коли бачать українців.

Сергей Лукьяненко
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