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Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Украинка расправилась с британкой Мур
23 июня 20:58
Леся Цуренко / фото - БТУ
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon. 32-летняя киевлянка обыграла представительницу Великобритании Тару Мур со счетом 6:4, 6:1.
Матч продлился 1 час и 4 минуты. Леся оформила 1 эйс, реализовала 6 шансов на брейк из 8 и допустила 3 двойные ошибки. 28-летняя Мур 2 раза подала навылет при 6 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-поинтах из 5.
За место в основе Wimbledon Цуренко сыграет против китаянки Яфан Ванг. В двух предыдущих встречах украинка дважды одержала победу.
Катерина Бондаренко также поборется за место в финале Открытого чемпионата Великобритании.
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