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Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon

Украинка расправилась с британкой Мур
Теннис Grand Slam
23 июня 20:58
Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon
Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал квалификации Wimbledon. 32-летняя киевлянка обыграла представительницу Великобритании Тару Мур со счетом 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 час и 4 минуты. Леся оформила 1 эйс, реализовала 6 шансов на брейк из 8 и допустила 3 двойные ошибки. 28-летняя Мур 2 раза подала навылет при 6 двойных ошибках и 3 реализованных брейк-поинтах из 5.

За место в основе Wimbledon Цуренко сыграет против китаянки Яфан Ванг. В двух предыдущих встречах украинка дважды одержала победу.

Катерина Бондаренко также поборется за место в финале Открытого чемпионата Великобритании.

Антон Кривенко
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Леся Цуренко

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