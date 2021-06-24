Цуренко вышла в основную сетку Wimbledon

Леся стала четвертой украинкой в основе травяного Шлема

Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко (WTA, 164) вышла в основу Wimbledon.



Украинка в финальном матче квалификации травяного Шлема в трех сетах обыграла китаянку Ванг Яфан (WTA, 123) 5:7, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Леся записала в свой актив восемь брейков, ошибившись на подаче три раза. Яфан трижды подала навылет, допустила четыре «двойных» и реализовала пять брейк-поинтов из десяти. Это была третья личная встреча спортсменок – счет 3:0 в пользу украинки.

Напомним, что кроме Цуренко в основной сетке Wimbledon сыграют еще три украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова. Отметим, что Ангелина Калинина также вышла в финал квалификации травяного турнира серии Большого Шлема.