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Цуренко выступит на грунтовом турнире WTA в Румынии

Украинская теннисистка уже знает, с кем сыграет в первом круге
Теннис WTA
11:45
Цуренко выступит на грунтовом турнире WTA в Румынии
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет на грунтовом турнире серии WTA-250 в Клуж-Напока, Румыния.

В первом круге соперницей 181 ракетки мира станет пятая сеянная, местный игрок Елена-Габриэла Русе (№137).

На Wimbledon Цуренко снялась перед самым началом встречи первого круга. После этого украинка залечивала травму. В Тур она вернулась недавно, однако проиграла уже в матче стартового круга.

В этом году Цуренко выиграла 12 поединок, при 8 поражениях. В последние несколько лет Лесю замучили травмы. Так, еще в феврале 2019 года она была 23 ракеткой мира и надеялась войти в топ-15, а сейчас находит в конце второй сотни.

Сергей Остапенко
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Леся Цуренко

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