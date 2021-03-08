Цуренко не смогла преодолеть первый раунд турнира в ОАЭ

Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Леся Цуренко (146-й номер мирового рейтинга) проиграла 67-й ракетке рейтинга WTA Соране Кырсте из Румынии в двух сетах 4:6, 4:6 в первом раунде турнира серии WTA 1000 в ОАЭ.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Украинка по ходу встречи обращалась к физиотерапевту из-за проблем с рукой. В каждом сете Леся сделала по два брейка, а на своей подаче отдала по три гейма. Румынка сделала 3 эйса в матче и допустила 3 двойных ошибки в матче. Цуренко трижды ошиблась на подаче.

Кырстя во втором раунде сыграет против 15-й сеяной турнира Анетт Контавейт из Эстонии.

Напомним, что в финале квалификации Цуренко обыграла Мартину Тревисан.