У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского

Илья Марченко десятый раз выступает на Wimbledon

История

Екатерина Бондаренко / Фото - btu.org.ua

Во вторник, 22 июня, с задержкой на один день из-за дождей прошли первые официальные матчи Wimbledon-2021. Программу квалификации привычно открыли мужчины. И Украину здесь представляют двое: Сергей Стаховский и Илья Марченко. Оба наших ветерана в унисон проследовали во второй круг.

Для Стаховского отчетный старт стал 62-м(!) на турнирах Grand Slam, что на один больше прежнего собственного рекорда, который остается национальным. В Англии никто из украинцев не выступал чаще: у Сергея 16-й заход (с учетом квалификаций) и 16-й – подряд!.. Шутка ли – Стаховский дебютировал на травяном мэйджоре в 2005 году (дошел до финала квалификации).

Сергей в седьмой раз начнет Wimbledon с квала, при этом в его активе – два прохода в основную сетку. Надо отметить, что трава – стихия Стаховского. Он имеет хорошую подачу и прекрасно себя чувствует у сетки – по игре с лета он является одним из лучших теннисистов мира.

В неплохой форме к турниру подошел и Илья Марченко, который целится на пятую основу. Всего же на его счету 10 стартов в Лондоне или его пригороде. И 38-й – на всех турнирах Grand Slam (18 в основе).

Не менее привлекательно выглядит и число стартов Катерины Бондаренко на турнирах «Большого шлема». Наша без преувеличения легендарная спортсменка на Wimbledon-2021 отметит 50-й заход на турниры серии Grand Slam.

Топ-украинцы по количеству участий

на Grand Slam, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /62

2. Катерина Бондаренко /50

3. Леся Цуренко /43

4. Юлия Бейгельзимер /42

5. Ольга Савчук /41

6. Илья Марченко /38

7. Элина Свитолина /37

8. Александр Долгополов /36

9. Андрей Медведев /34

9. Алена Бондаренко /34

11. Юлиана Федак /32

12. Елена Татаркова /31

13. Татьяна Перебийнис /30

14. Катерина Козлова /28

… Ангелина Калинина /18

...Марта Костюк /12

...Катарина Завацкая /11

...Дарья Снигур /4

Топ-украинцы по количеству участий на Wimbledon, включая квалифайн:

1. Сергей Стаховский /16

2. Катерина Бондаренко /13

3. Ольга Савчук /11

3. Леся Цуренко /11

5. Илья Марченко /10

В квалификационную сетку попали семь представителей Украины: Илья Марченко, Сергей Стаховский; Катарина Завацкая (20), Ангелина Калинина (14), Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.

В общем и целом, наши спортсмены трудно проходят квалификацию Wimbledon: лишь 14 раз – столько же, как и на Australian Open. Для сравнения: на Roland Garros 25 раз; на US Open – 20.

Украинские короли и королевы квалифайна Grand Slam (перед квалификацией W-2021)

· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

· Сергей Стаховский /37 (+6) (LL)

· Илья Марченко /33 (+8) (LL)

· Ольга Савчук /30 (+3)

· Елена Татаркова /26 (+4)

· Леся Цуренко /23 (+6)

· Марина Заневская /23 (+4)

· Татьяна Перебийнис /22 (+5)

· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

· Катерина Козлова /18 (+2)

· Виктория Кутузова /17 (+4)

· Юлиана Федак /17 (+3)

· …Катерина Бондаренко /13 (-)

· …Марта Костюк /12 (+2)

· ...Ангелина Калинина /11 (+2)

· ...Катарина Завацкая /8 (+1)

· ...Дарья Снигур /- (-)

Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

Рекордное количество украинцев на Wimbledon, включая квалифайн:

13 (2014) и 12 (2013). Пять раз в борьбу вступали 11 украинцев.

Рекордное количество украинцев на Wimbledon только в квалифайне:

10 (2014).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua