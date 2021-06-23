У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
Во вторник, 22 июня, с задержкой на один день из-за дождей прошли первые официальные матчи Wimbledon-2021. Программу квалификации привычно открыли мужчины. И Украину здесь представляют двое: Сергей Стаховский и Илья Марченко. Оба наших ветерана в унисон проследовали во второй круг.
Для Стаховского отчетный старт стал 62-м(!) на турнирах Grand Slam, что на один больше прежнего собственного рекорда, который остается национальным. В Англии никто из украинцев не выступал чаще: у Сергея 16-й заход (с учетом квалификаций) и 16-й – подряд!.. Шутка ли – Стаховский дебютировал на травяном мэйджоре в 2005 году (дошел до финала квалификации).
Сергей в седьмой раз начнет Wimbledon с квала, при этом в его активе – два прохода в основную сетку. Надо отметить, что трава – стихия Стаховского. Он имеет хорошую подачу и прекрасно себя чувствует у сетки – по игре с лета он является одним из лучших теннисистов мира.
В неплохой форме к турниру подошел и Илья Марченко, который целится на пятую основу. Всего же на его счету 10 стартов в Лондоне или его пригороде. И 38-й – на всех турнирах Grand Slam (18 в основе).
Не менее привлекательно выглядит и число стартов Катерины Бондаренко на турнирах «Большого шлема». Наша без преувеличения легендарная спортсменка на Wimbledon-2021 отметит 50-й заход на турниры серии Grand Slam.
Топ-украинцы по количеству участий
на Grand Slam, включая квалифайн:
1. Сергей Стаховский /62
2. Катерина Бондаренко /50
3. Леся Цуренко /43
4. Юлия Бейгельзимер /42
5. Ольга Савчук /41
6. Илья Марченко /38
7. Элина Свитолина /37
8. Александр Долгополов /36
9. Андрей Медведев /34
9. Алена Бондаренко /34
11. Юлиана Федак /32
12. Елена Татаркова /31
13. Татьяна Перебийнис /30
14. Катерина Козлова /28
… Ангелина Калинина /18
...Марта Костюк /12
...Катарина Завацкая /11
...Дарья Снигур /4
Топ-украинцы по количеству участий на Wimbledon, включая квалифайн:
1. Сергей Стаховский /16
2. Катерина Бондаренко /13
3. Ольга Савчук /11
3. Леся Цуренко /11
5. Илья Марченко /10
В квалификационную сетку попали семь представителей Украины: Илья Марченко, Сергей Стаховский; Катарина Завацкая (20), Ангелина Калинина (14), Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Бондаренко.
В общем и целом, наши спортсмены трудно проходят квалификацию Wimbledon: лишь 14 раз – столько же, как и на Australian Open. Для сравнения: на Roland Garros 25 раз; на US Open – 20.
Украинские короли и королевы квалифайна Grand Slam (перед квалификацией W-2021)
· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)
· Сергей Стаховский /37 (+6) (LL)
· Илья Марченко /33 (+8) (LL)
· Ольга Савчук /30 (+3)
· Елена Татаркова /26 (+4)
· Леся Цуренко /23 (+6)
· Марина Заневская /23 (+4)
· Татьяна Перебийнис /22 (+5)
· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)
· Катерина Козлова /18 (+2)
· Виктория Кутузова /17 (+4)
· Юлиана Федак /17 (+3)
· …Катерина Бондаренко /13 (-)
· …Марта Костюк /12 (+2)
· ...Ангелина Калинина /11 (+2)
· ...Катарина Завацкая /8 (+1)
· ...Дарья Снигур /- (-)
Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.
- Рекордное количество украинцев на Wimbledon, включая квалифайн:
13 (2014) и 12 (2013). Пять раз в борьбу вступали 11 украинцев.
- Рекордное количество украинцев на Wimbledon только в квалифайне:
10 (2014).
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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