Серена Уильямс: «Если бы у меня был шанс переиграть матч с Рыбакиной, я бы действовала жестче»
Уильямс отказалась от участия в Олимпийских играх
Серена сделала официальное заявление
15:09
Серена Уильямс / Фото: j48tennis
Восьмая ракетка мира, 39-летняя американка Серена Уильямс заявила, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил в Twitter Туймани Карайол.
«Меня нет в списке участников Игр-2020. А если я там и есть, то на самом деле меня не должно быть».
Отметим, что Серена четырежды выигрывала Олимпийские игры – один раз в одиночном разряде и трижды в парном вместе с сестрой Винус.
Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 24 июля по 1 августа.
Напомним, ранее Уильямс в четвертом круге вылетела из Открытого чемпионата Франции.
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