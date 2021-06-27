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Уильямс отказалась от участия в Олимпийских играх

Серена сделала официальное заявление

Olympics Токио-2020
15:09
Уильямс отказалась от участия в Олимпийских играх
Серена Уильямс / Фото: j48tennis

Восьмая ракетка мира, 39-летняя американка Серена Уильямс заявила, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил в Twitter Туймани Карайол.

«Меня нет в списке участников Игр-2020. А если я там и есть, то на самом деле меня не должно быть».

Отметим, что Серена четырежды выигрывала Олимпийские игры – один раз в одиночном разряде и трижды в парном вместе с сестрой Винус.

Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 24 июля по 1 августа.

Напомним, ранее Уильямс в четвертом круге вылетела из Открытого чемпионата Франции.

Карен Агабекян
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