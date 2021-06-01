Уильямс: «Сейчас мне бы очень хотелось просто обнять Наоми Осаку»

Серена Уильямс / фото - WTA

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс поддержала вторую ракетку мира Наоми Осаку, после ее решения сняться с Roland Garros. В своем Twitter Уильямс написала:

Сейчас мне очень жаль Наоми. Мне бы очень хотелось просто обнять ее. Я уже проходила через подобное, но мы все разные. Я толстокожая, а кто-то – очень чувствительный. Сейчас надо предоставить ей возможность справиться со всем этим самостоятельно, так, как она сама это видит. Думаю, она прикладывает максимум усилий».