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Уильямс: «Сейчас мне бы очень хотелось просто обнять Наоми Осаку»

Знаменитая теннисистка – о скандалах вокруг японки
Теннис Grand Slam
12:46
Уильямс: «Сейчас мне бы очень хотелось просто обнять Наоми Осаку»
Серена Уильямс / фото - WTA

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс поддержала вторую ракетку мира Наоми Осаку, после ее решения сняться с Roland Garros. В своем Twitter Уильямс написала:

«В начале карьеры мне было нелегко давать пресс-конференции, я чувствовала тревогу. Но именно это сделало меня сильнее.

Сейчас мне очень жаль Наоми. Мне бы очень хотелось просто обнять ее. Я уже проходила через подобное, но мы все разные. Я толстокожая, а кто-то – очень чувствительный. Сейчас надо предоставить ей возможность справиться со всем этим самостоятельно, так, как она сама это видит. Думаю, она прикладывает максимум усилий».

Напомним, президент Федерации тенниса Франции также поддержал Осаку.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Теги

Наоми Осака Серена Уильямс Roland Garros

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