Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»
Уильямс: «Сейчас мне бы очень хотелось просто обнять Наоми Осаку»
Знаменитая теннисистка – о скандалах вокруг японки
12:46
Серена Уильямс / фото - WTA
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс поддержала вторую ракетку мира Наоми Осаку, после ее решения сняться с Roland Garros. В своем Twitter Уильямс написала:
«В начале карьеры мне было нелегко давать пресс-конференции, я чувствовала тревогу. Но именно это сделало меня сильнее.
Сейчас мне очень жаль Наоми. Мне бы очень хотелось просто обнять ее. Я уже проходила через подобное, но мы все разные. Я толстокожая, а кто-то – очень чувствительный. Сейчас надо предоставить ей возможность справиться со всем этим самостоятельно, так, как она сама это видит. Думаю, она прикладывает максимум усилий».
Напомним, президент Федерации тенниса Франции также поддержал Осаку.
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