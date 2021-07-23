Украинец Крутых ушел с 1:4 в решающем сете на пути в дебютный полуфинал на «челленджерах»

21-летний теннисист взлетит в рейтинге, как минимум, на 101 позицию

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых вышел в полуфинал хардового турнира серии ATP Challenger Tour в Нур-Султане, обыграв представителя США Ника Чеппелла (АТР 370) – 3:6, 6:3, 7:5.

В третьем сете украинец уступал 1:4 30:40, но за счет своих активных действий (в первую очередь с форхэнда) сумел сначала сравнять счет, а затем сделать еще один брейк и выиграть матч.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 15 минут. За это время 21-летний Крутых сделал 7 эйсов, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта. Его соперник выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме.

Крутых, занимающий 503-е место в одиночном рейтинге АТР, в Нур-Султане добыл свои дебютные победы на подобном уровне и, соответственно, впервые вышел в полуфинал «челленджера», где его соперником станет кто-то из пары Джэйсон Кублер – Хуго Гренье.

Подобным выступление Крутых уже обеспечил себе, как минимум, 402-е место в обновленном рейтинге АТР.