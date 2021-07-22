Украинки узнали первых соперниц на Олимпийских играх-2020

Состоялась жеребьевка в одиночной и парной сетке на Играх в Токио

Фото: btu.org.ua

Украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде-2020 после жеребьевки Игр в Токио.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 6) получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с немкой Лаурой Зигемунд (WTA, 61).

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA, 46) в дебютном матче на ОИ встретится с канадкой Лейлой Фернандес (WTA, 72).

Свитолина с Ястремской на старте парного турнира сыграют против французского дуэта Ализе Корне и Фионы Ферро.

Людмила и Надежда Киченок в первом раунде сыграют против с пары из Индии Сании Мирзой и Анкиты Райны. Отметим, что Надежда и Сания вместе выступали в паре и выиграли турнир WTA в Хобарте, Автралия, в начале 2020 года.

Напомним, что в впервые с 2008 года в Украине пройдет турнир серии Challenger.