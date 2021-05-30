Украинская суперсерия – продолжается!
Подводя черту квалификации, сразу отметим приятнейший факт: девять лет кряду отборочный турнир Roland Garros успешно преодолевает минимум один представитель Украины. А в 2021-м их оказалось сразу два: Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Это седьмой случай на «РГ», когда украинцы тандемом проходили квал:
2003: Юлия Вакуленко, Татьяна Перебийнис;
2006: Юлия Вакуленко, Юлия Бейгельзимер;
2007: Ольга Савчук, Мария Корытцева;
2013: Илья Марченко, Юлия Бейгельзимер;
2014: Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер;
2017: Сергей Стаховский, Катерина Козлова.
- Последний раз никто из наших не пробивался через квалификацию в основу в 2012 году.
- Три украинца проходили отбор трижды: АО-2010, US-2014, US-2015.
- Ангелина Калинина с пятой попытки прошла квалификацию Париже, дебютирует в основе RG и сыграет на третьем мэйджоре в карьере.
- Катарина Завацкая вообще впервые в карьере преодолела сито отбора и также в третий раз сыграет в основе «Шлема».
Самое время обновить таблицу лучших квалифайеров Украины на мэйджорах.
Украинские короли и королевы
квалифайна «Больших шлемов»
(после квалификации RG-2021)
· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)
· Сергей Стаховский /37 (+6) (LL)
· Илья Марченко /33 (+8) (LL)
· Ольга Савчук /30 (+3)
· Елена Татаркова /26 (+4)
· Леся Цуренко /23 (+6)
· Марина Заневская /23 (+4)
· Татьяна Перебийнис /22 (+5)
· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)
· Катерина Козлова /18 (+2)
· Виктория Кутузова /17 (+4)
· Юлиана Федак /17 (+3)
· …Катерина Бондаренко /13 (-)
· …Марта Костюк /12 (+2)
· ...Ангелина Калинина /11 (+2)
· ...Катарина Завацкая /8 (+1)
· ...Дарья Снигур /- (-)
Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.
Итак, итожим: на отборочную дорожку соискателей путевок в основную сетку вышли семь украинцев: Сергей Стаховский (второй круг), Илья Марченко (финал); Катерина Бондаренко (первый круг), Катарина Завацкая (win), Ангелина Калинина (win), Леся Цуренко (снялась перед матчем второго круга из-за боли в локте) и Дарья Снигур (первый круг).
С понедельника по пятницу состоялись 14 матчей квалификации с участием украинцев (без учета withdraw Цуренко во втором круге), в которых они одержали 10 побед. И это один из лучших показателей за всю историю.
Раскладка матчи/победы в последние годы
2020: 9 матчей / 4 победы
2019: 9/5
2018: 8/4
2017: 7/6
2016: 13/7
2015: 13/7
2014: 18/10
2013: 16/7
· Рекорд по количеству сыгранных украинцами матчей в квале RG был зафиксирован в 2014 году – 18.
· По количеству побед самым лее урожайным оказался 2007 год – наши квалифайеры одержали 11 побед (сыграв при этом лишь 15 поединков).
· В 2021 году, чтобы повторить самый лучший год, нам не хватило одной победы!..
После триумфа Завацкой и Калининой в квалификации раскладка по проходам в основу на мэйджорах выглядит так: Australian Open и Wimbledon – по 14 раз, US Open – 20, Roland Garros – 25.
В основной сетке Roland Garros, которая стартует в воскресенье, выступят пять украинцев: Элина Свитолина, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
· Количество украинцев в основе RG в последние годы:
5 (2020) – 5 (2019) – 5 (2018) – 6 (2017) – 5 (2016) – 5 (2015) – 6 (2014) – 6 (2013).
Рекордное представительство – семь украинцев – зафиксировано в 2007 и 2008 годах.
Топ-украинцы по количеству
участий в основе RG
· Андрей Медведев / 10
· Сергей Стаховский / 10
· Катерина Бондаренко / 9
· Элина Свитолина / 9
· Леся Цуренко / 7
· Алена Бондаренко / 7
· Александр Долгополов / 7
· Юлия Бейгельзимер /5
· Юлия Вакуленко / 5
· Катерина Козлова /5
· Юлиана Федак /5
42 представителя Украины выступали на Roland Garros (1992-2021, включая квалифайн). Вот полный список участников, в котором указано общее количество заходов на турнир / участий в основе.
10 мужчин – Медведев (10/10), Поляков (1/1), Стаховский (16/10), Долгополов (9/7), Сергеев (3/0), Бубка (3/0), Марченко (9/4), Молчанов (3/0), Недовесов (1/0), Смирнов (1/0);
32 женщины – Н.Медведева (3/3), Брюховец (3/1), Лугина (2/1), Татаркова (9/2), Ковальчук (2/1), Вакуленко (7/5), Перебийнис (7/4), Бейгельзимер (11/5), Федак (8/5), А.Бондаренко (9/7), Корытцева (6/4), Кравец (1/0), Лазарчук (1/0), Кутузова (5/3), Савчук (10/3), Антипина (1/0), К.Бондаренко (11/9), Лужанская (2/0), Любцова (1/0), Бурячок (1/0), Цуренко (12/7), Свитолина (11/9), Заневская (4/1), Л.Киченок (2/0), Н.Киченок (2/1), Козлова (8/5), Васильева (2/0), Калинина (5/1), Костюк (3/2), Завацкая (3/2), Ястремская (2/2) и Снигур (2/0).
· Полуфинал (1993) и финал (1999) – лучшие показатели украинцев на турнире. Ориентир поставил Андрей Медведев, возглавляющий нынче наших парней в Кубке Дэвиса. В 2015, 2017 и 2020 годах Элина Свитолина приблизилась к планке Медведева, забравшись в 1/4 финала.
В 1/64 финала пары с участием украинок выглядят так:
Свитолина (5) – Бабель (wc, Франция)
Костюк – Мугуруса (12, Испания)
Завацкая (q) – Саккари (17, Греция)
Калинина (q) – Кербер (26, Германия)
Козлова (pr) – Томлянович (Австралия)
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua из Парижа
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