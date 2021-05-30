Украинская суперсерия – продолжается!

Итоги квалификации в цифрах: девять лет подряд наши теннисисты проходят квал на Roland Garros

Послесловие

Подводя черту квалификации, сразу отметим приятнейший факт: девять лет кряду отборочный турнир Roland Garros успешно преодолевает минимум один представитель Украины. А в 2021-м их оказалось сразу два: Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Это седьмой случай на «РГ», когда украинцы тандемом проходили квал:

2003: Юлия Вакуленко, Татьяна Перебийнис;

2006: Юлия Вакуленко, Юлия Бейгельзимер;

2007: Ольга Савчук, Мария Корытцева;

2013: Илья Марченко, Юлия Бейгельзимер;

2014: Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер;

2017: Сергей Стаховский, Катерина Козлова.

Последний раз никто из наших не пробивался через квалификацию в основу в 2012 году.

Три украинца проходили отбор трижды: АО-2010, US-2014, US-2015.

проходили отбор трижды: АО-2010, US-2014, US-2015. Ангелина Калинина с пятой попытки прошла квалификацию Париже, дебютирует в основе RG и сыграет на третьем мэйджоре в карьере.

с пятой попытки прошла квалификацию Париже, дебютирует в основе RG и сыграет на третьем мэйджоре в карьере. Катарина Завацкая вообще впервые в карьере преодолела сито отбора и также в третий раз сыграет в основе «Шлема».

Самое время обновить таблицу лучших квалифайеров Украины на мэйджорах.

Украинские короли и королевы

квалифайна «Больших шлемов»

(после квалификации RG-2021)

· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

· Сергей Стаховский /37 (+6) (LL)

· Илья Марченко /33 (+8) (LL)

· Ольга Савчук /30 (+3)

· Елена Татаркова /26 (+4)

· Леся Цуренко /23 (+6)

· Марина Заневская /23 (+4)

· Татьяна Перебийнис /22 (+5)

· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

· Катерина Козлова /18 (+2)

· Виктория Кутузова /17 (+4)

· Юлиана Федак /17 (+3)

· …Катерина Бондаренко /13 (-)

· …Марта Костюк /12 (+2)

· ...Ангелина Калинина /11 (+2)

· ...Катарина Завацкая /8 (+1)

· ...Дарья Снигур /- (-)

Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

Итак, итожим: на отборочную дорожку соискателей путевок в основную сетку вышли семь украинцев: Сергей Стаховский (второй круг), Илья Марченко (финал); Катерина Бондаренко (первый круг), Катарина Завацкая (win), Ангелина Калинина (win), Леся Цуренко (снялась перед матчем второго круга из-за боли в локте) и Дарья Снигур (первый круг).

С понедельника по пятницу состоялиськвалификации с участием украинцев (без учета withdraw Цуренко во втором круге), в которых они одержали. И это один из лучших показателей за всю историю.

Раскладка матчи/победы в последние годы

2020: 9 матчей / 4 победы

2019: 9/5

2018: 8/4

2017: 7/6

2016: 13/7

2015: 13/7

2014: 18/10

2013: 16/7

· Рекорд по количеству сыгранных украинцами матчей в квале RG был зафиксирован в 2014 году – 18.

· По количеству побед самым лее урожайным оказался 2007 год – наши квалифайеры одержали 11 побед (сыграв при этом лишь 15 поединков).

· В 2021 году, чтобы повторить самый лучший год, нам не хватило одной победы!..

После триумфа Завацкой и Калининой в квалификации раскладка по проходам в основу на мэйджорах выглядит так: Australian Open и Wimbledon – по 14 раз, US Open – 20, Roland Garros – 25.

В основной сетке Roland Garros, которая стартует в воскресенье, выступят пять украинцев: Элина Свитолина, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

· Количество украинцев в основе RG в последние годы:

5 (2020) – 5 (2019) – 5 (2018) – 6 (2017) – 5 (2016) – 5 (2015) – 6 (2014) – 6 (2013).

Рекордное представительство – семь украинцев – зафиксировано в 2007 и 2008 годах.

Топ-украинцы по количеству

участий в основе RG

· Андрей Медведев / 10

· Сергей Стаховский / 10

· Катерина Бондаренко / 9

· Элина Свитолина / 9

· Леся Цуренко / 7

· Алена Бондаренко / 7

· Александр Долгополов / 7

· Юлия Бейгельзимер /5

· Юлия Вакуленко / 5

· Катерина Козлова /5

· Юлиана Федак /5

42 представителя Украины выступали на Roland Garros (1992-2021, включая квалифайн). Вот полный список участников, в котором указано общее количество заходов на турнир / участий в основе.

10 мужчин – Медведев (10/10), Поляков (1/1), Стаховский (16/10), Долгополов (9/7), Сергеев (3/0), Бубка (3/0), Марченко (9/4), Молчанов (3/0), Недовесов (1/0), Смирнов (1/0);

– Н.Медведева (3/3), Брюховец (3/1), Лугина (2/1), Татаркова (9/2), Ковальчук (2/1), Вакуленко (7/5), Перебийнис (7/4), Бейгельзимер (11/5), Федак (8/5), А.Бондаренко (9/7), Корытцева (6/4), Кравец (1/0), Лазарчук (1/0)Кутузова (5/3), Савчук (10/3), Антипина (1/0),К.Бондаренко (11/9), Лужанская (2/0), Любцова (1/0), Бурячок (1/0),(12/7),(11/9), Заневская (4/1), Л.Киченок (2/0), Н.Киченок (2/1),(8/5), Васильева (2/0),(5/1),(3/2),(3/2), Ястремская (2/2) и(2/0).

· Полуфинал (1993) и финал (1999) – лучшие показатели украинцев на турнире. Ориентир поставил Андрей Медведев, возглавляющий нынче наших парней в Кубке Дэвиса. В 2015, 2017 и 2020 годах Элина Свитолина приблизилась к планке Медведева, забравшись в 1/4 финала.

В 1/64 финала пары с участием украинок выглядят так:

Свитолина (5) – Бабель (wc, Франция)

Костюк – Мугуруса (12, Испания)

Завацкая (q) – Саккари (17, Греция)

Калинина (q) – Кербер (26, Германия)

Козлова (pr) – Томлянович (Австралия)

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua из Парижа