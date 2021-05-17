Вице-президент ФТУ: «Суд по делу Ястремской должен быть во второй половине мая»
Украинский теннисист дисквалифицирован за подделку документов
ФТУ ввела санкции против своего подопечного
Владимир Ужиловский / Фото: ФТУ
Дисциплинарный комитет Федерации тенниса Украины запретил Владимиру Ужиловскому (ATP, 1158) присутствовать на национальных соревнованиях ФТУ в любом качестве на период до конца 2022 года.
Ужиловского признали виновным в подделке официального документа ФТУ.
«С целью пересечь государственную границу Турции Владимир Ужиловський сфальсифицировал письмо Федерации с печатью и подписью».
Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил вторую апелляцию второй ракетки Украины Даяны Ястремской в деле об ее дисквалификации из-за допинга.