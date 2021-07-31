«Невероятное достижение!» Стаховский поздравил Свитолину с медалью на ОИ-2020
Улыбчивую Свитолину наградили бронзовой медалью в Токио
Фото теннисистки на пьедестале
19:30
Тема дня
Элина Свитолина / фото - Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завоевала первую в истории страны медаль на Олимпийских играх в теннисе. 26-летняя одесситка посвятила награду Украине.
После завершения финального матча между Белиндой Бенчич и Маркетой Вондроушевой спортсменки получили свои медали. Элина на пьедестале выглядела довольной и веселой.
Ранее теннисистку поздравил Президент Украины.
Комментарии 0