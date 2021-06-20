Умбер выиграл у Рублева в финале турнира в Галле

Россиянин проиграл первый травяной финал ATP в карьере

Андрей Рублев / фото - Getty Images

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл 31-й ракетке ATP из Франции Уго Умберу в финале ATP 500 в немецком Галле со счетом 3:6, 6:7. Для обоих теннисистов финал на траве категории ATP 500 стал первым в карьере.

Соперники провели на корте 1 час и 24 минуты. Умбер реализовал свой единственный брейкпоинт в матче, оформил 29 виннеров при 17 невынужденных ошибках. На счету Рублева 20 виннеров, 11 невынужденных ошибок, россиянин не воспользовался двумя шансами на брейк.

Андрей Рублев прокомментировал выход в финал травяного турнира в Галле.