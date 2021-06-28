Уроженец Киева совершил крутой камбэк и пробился во второй круг Wimbledon

И все-таки британский «мэйджор» не без украинского следа

Денис Кудла / Фото: пресс-служба Wimbeldon

114-я ракетка мира Денис Кудла пробился во второй круг Wimbledon. Представитель США обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину – 5:7, 4:6, 7:6(4), 6:3, 6:3.

Кудла очень просто отдал первые два сета, а в третьем отыграл три «скрытых» матч-бола, после чего совершил камбэк и выиграл встречу в пяти партиях.

Для украинских болельщиков тенниса этот матч примечателен тем, что Кудла является уроженцем Киева, однако еще в юном возрасте он переехал в США.

В основную сетку Wimbledon Кудла попал через квалификацию, сделав то, что не удалось двум представителям Украины в мужском одиночном разряде – Сергею Стаховскому и Илье Марченко.

Во втором круге Кудла сыграет против итальянского ветерана Андреаса Сеппи.