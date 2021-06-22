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Успешный старт. Свитолина на тай-брейке дожала Бадосу и вышла во второй раунд турнира в Истборне

На следующей стадии соревнований украинка встретится с Рыбакиной
Теннис WTA
17:24
Успешный старт. Свитолина на тай-брейке дожала Бадосу и вышла во второй раунд турнира в Истборне
Элина Свитолина / Фото - sportskeeda
Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA500 в Истборне (Великобритания) не без проблем переиграла испанку Паулу Бадосу (WTA №33) со счетом 4:6, 6:1, 7:6(1).

За 2 часа 17 минут матча Свитолина оформила четыре эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, Бадоса трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала пять брейков. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

На следующей стадии соревнований Viking International Eastbourne Свитолина встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее стало известно, что украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки на Wimbledon.

Владимир Кириченко
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Теги

Элина Свитолина Истборн (WTA) Паула Бадоса

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