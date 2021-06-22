Успешный старт. Свитолина на тай-брейке дожала Бадосу и вышла во второй раунд турнира в Истборне

На следующей стадии соревнований украинка встретится с Рыбакиной

Элина Свитолина / Фото - sportskeeda

Пятая ракетка мира, украинская теннисисткав первом раунде турнира WTA500 в Истборне (Великобритания) не без проблем переиграла испанку(WTA №33) со счетом 4:6, 6:1, 7:6(1).За 2 часа 17 минут матча Свитолина оформила четыре эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, Бадоса трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала пять брейков.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.На следующей стадии соревнований Viking International Eastbourne Свитолина встретится с представительницей КазахстанаРанее стало известно, что украинская теннисистка